Анонсирована премьера электрического фургона Ford Transit

Полностью электрический коммерческий фургон Ford Transit дебютирует в ноябре. Об этом сообщает Motor1 со ссылкой на нового главу концерна Джима Фарли

Топ-менеджер Ford полагает, что ключевые рынки готовы к такой модели, и спрос окажется высоким. Обычные Транзиты входят в число лидеров своего сегмента во многих странах. Transit и американский пикап F-150 являются основными коммерческими моделями Форда. Электрификация не обошла их стороной. Компания уверяет, что не просто гонится за трендом, а даст клиентам полноценные рабочие машины, удобные в эксплуатации.

В планах компании заниматься не только электромобилями, но и сопутствующими сервисами. Ford даст покупателям решения по зарядной инфраструктуре и логистическим процессам для снижения стоимости эксплуатации парка. Пока всё это без подробностей, равно как нет и деталей о характеристиках электрического Транзита.