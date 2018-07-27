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27 июл 2018

Беспилотниками Ford будет заниматься отдельная компания

Беспилотниками Ford будет заниматься отдельная компания

Компания Ford довольно активно ведет работы по созданию автономных автомобилей, она стала первой, кто начал применять в системах лидары, а ее прототипы тестируются в условиях практически нулевой видимости.

Для ускорения процессов разработки и создания беспилотников «голубой овал» создал дочернюю компанию Ford Autonomous Vehicles. Ее основной задачей станет развитие направления автономных автомобилей. «Дочка» создана на базе подразделения основного концерна.

Ford Autonomous Vehicles LLC будет заниматься исследованием и разработкой передовых технологий для автономных автомобилей, интеграцией систем автоматизированного управления, развитием сети беспилотного транспорта как услуги, совершенствованием опыта его использования с точки зрения клиента, а также будет включать команды по разработке бизнес-стратегии и развитию бизнеса.

Основные мощности новой дочерней компании, которая сможет привлекать сторонние инвестиции, будут размещены в кампусе Ford в Детройте. Под крыло созданной компании перейдет стартап Argo AI, который помогает Ford разрабатывать автономные системы. Ford планирует инвестировать в разработку автономных автомобилей 4 млрд долларов до 2023 года, включая инвестиции в размере 1 млрд долларов в Argo AI.

Кроме того, Ford реорганизует подразделение «Глобальные операции» под руководством исполнительного вице-президента Джо Хинрикса, которое теперь включает в себя подразделение «Информационные технологии», а также глобальную систему доставки заказов, объединяя в производственной системе Ford команды, технологии и процессы из всех этих подразделений. В результате вице-президент и CIO (директор по информационным технологиям) Джефф Леммер будет подотчетен Хинриксу.

Эта реорганизация поможет компании ускорить интеграцию и применение технологий в своей производственной системе для дальнейшей оптимизации производства, ускорения разработки новых автомобилей, сокращения запасов на складах и повышения эффективности капиталовложений.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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