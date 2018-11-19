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19 ноя 2018

Беспилотники Ford начали доставлять товары из супермаркета

Беспилотники Ford начали доставлять товары из супермаркета
Автор фото: фирма-производитель

Концерн объединился с магазинным гигантом Walmart. Предоставив свои беспилотные автомобили, Ford тем самым наладил доставку товаров по адресатам. На данный момент проект работает в тестовом режиме, дабы существовала возможность для отладки технологии и сбора данных о реакции покупателей на новацию

Сам опыт происходит в рамках одного округа - Майами-Дейд. Правда, разработчики горячо поддерживают перспективу расширения по всем штатам. Сейчас еще предстоит провести большое количество разнообразных тестов, в особенности проанализировать, как система будет реагировать на разные запросы потребителей. Кроме того одной из задач Ford будет поиск наилучшей компоновки пространства в автомобиле и при необходимости – модификация транспортных средств для адаптации их к различным сценариям доставки, которые могут включать доставку скоропортящихся товаров или доставку по нескольким адресам в рамках одной поездки.

Механизм действия достаточно прост. Клиент заказывает необходимые товары и получает специальный код, тем временем, в магазине, товары загружаются в автомобиль, который отправляется по адресу. По прибытии клиенту поступает специальный сигнал, сам автомобиль можно открыть только тем самым кодом, который поступил человеку при оформлении покупки.

Стоит отметить, что доставка товаров является очень большим пластом Ford по развитию беспилотного транспорта. Подобных заказов Форды-беспилотники уже развезли более тысячи, и автомобили всегда добирались до клиента в штатном режиме, правда, для контроля, в автомобиле всегда находится пилот-наблюдатель.

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При написании новости использовалась информация:
Vercity, Ford, drive2

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