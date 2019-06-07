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7 июн 2019

Двое на одного

Двое на одного

Компания Ford ведет переговоры с двумя партнерами, которые готовы занять завод в городе Всеволожске Ленинградской области, о прекращении работы которого ранее объявил автоконцерн

ТАСС, со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщает о переговорах Ford с партнерами по передаче завода. "Из всего разнообразия переговоров, которые были, у компании остались два партнера, с которыми они сегодня вырабатывают условия", - сказал он.

По словам губернатора, областные власти рассчитывают, что завод продолжит работу по своему профилю. Дрозденко отметил, что компания Ford не планирует продать или сдать площадку в аренду, а заключит полноценные соглашения о сотрудничестве. "Мы применяли целый пакет различных преференций и льгот для компании Ford. И самая главная просьба, которая была у компании, - гарантировать сохранение этих преференций тем, кто придет на площадку. И мы подтвердили сохранение преференций. Это такой весомый аргумент в переговорах, он у компании Ford есть", - сказал губернатор.  К слову, стоит отметить, что Дрозденко не стал сообщать названия компаний, с которыми Ford ведет переговоры.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, ТАСС

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