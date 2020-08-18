Европейцам не видать Ford Bronco как своих ушей

Компания Ford объявила о том, что Bronco и Bronco Sport не будут продаваться в Европе. По словам представителей марки, новые внедорожники разработаны исключительно для Североамериканского рынка

Официальные причины отказа поставок новых внедорожников в Европу не называются, однако это может быть связано с введенными в этом году стандартами выбросов для автомобилей в ЕС. Средний показатель по модельному ряду должен составлять 95 граммов CO2 на километр. Изменить ситуацию может выпуск электрифицированной модели. Однако об этом пока не сообщается.

Новый Ford Bronco предлагается с 2,3-литровым двигателем мощностью 270 лошадиных сил. Также для рамного внедорожника предусмотрен 3,7-литровый V6 мощностью 310 лошадиных сил. Bronco Sport оборудуется 1,5-литровой «турботройкой» мощностью 181 лошадиная сила, а также двухлитровым двигателем с отдачей 245 лошадиных сил. Все агрегаты сочетаются с семиступенчатой «механикой» либо десятидиапазонной автоматической коробкой передач.