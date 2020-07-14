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14 июл 2020

Ford Bronco: новые утечки

Ford Bronco: новые утечки
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль планировали представить 9 июля, однако от этой идеи решили отказаться, поскольку дата дебюта выпала на день рождения скандально известного актера и профессионального игрока в американский футбол О. Джея Симпсона

Причем тут футболист? Да при том, что в 1994 году он убегал от полиции именно на Bronco после того, как ему предъявили обвинения в двойном убийстве. В итоге презентацию отложили до 14 июля. Правда, дабы пресечь слезливые крики фанатов, концерн выпустил парочку официальных фотографий. 

Собственно на них запечатлены фара, фонарь и порог. В дизайне явно содержится отсылка к оригинальному Bronco из 60-х, но не обошлось и без современных тенденций. Головная оптика выполнена таким образом, что основной блок имеет круглую форму, а от него в сторону решетки отходит горизонтальная полоска ДХО. Появились и некоторые технические подробности. Так стало ясно, что в линейку двигателей автомобиля войдут бензиновые турбомоторы EcoBoost объемом 2,3 и 2,7 л. Первый развивает 275 л.с., второй — 330 л.с. Оба будут сочетаться с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Ford 10R80, но планируют предложить и 7-ступенчатую механическую коробку передач Getrag. Привод — безальтернативный полный.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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