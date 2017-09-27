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27 сен 2017

Ford будет продвигать беспилотники через сервис такси Lyft

Ford будет продвигать беспилотники через сервис такси Lyft
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила о заключении соглашения с сервисом вызова такси через приложение Lyft, которое предусматривает использование автомобилей с автономными технологиями на борту.

Ford и Lyft вместе разработают технологическую платформу, которая поможет Ford быстро подключаться к платформе для эффективной интеграции автономных автомобилей в систему вызова такси. Компании будут вместе решать, в каких городах наиболее целесообразно использование «беспилотников» в сервисе такси. Также Ford и Lyft займутся разработкой инфраструктуры, которая позволит поддерживать парк автономных такси в постоянной готовности для вызова клиентом.

В процессе создания платформы к сервису Lyft будут подключены автомобили Ford с водителями-людьми. Так будет проверяться совместимость системы Ford с платформой Lyft, причем компании стремятся к тому, чтобы для пользователей Lyft процесс объединения платформ прошел совершенно незаметно. Команды разработчиков Ford и Lyft уже приступили к совместной работе над программированием двух систем, которые должны научиться «общаться» друг с другом.

Также к сервису Lyft будут подключены автономные автомобили Ford, но на первом этапе они не будут обслуживать реальных клиентов, – компания намерена проводить испытания, пока не будет полностью уверена в удобстве и безопасности поездок на «беспилотниках». После этого автономные автомобили Ford войдут в автопарки Lyft наравне с обычными и будут использоваться преимущественно в часы пикового спроса на поездки.

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