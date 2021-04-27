Ford Explorer скрестили с тягачом

Автомобильная селекция – это очень интересное и необычное направление в тюнинге и разработке самодельных машин. Именно здесь по-настоящему проявляется фантазия авторов

Нет, сегодня речь не пойдет про какие-нибудь бигфуты с кузовом легковых автомобилей. Здесь история забористее – синтез внедорожника с грузовиком- в прямом смысле этого слова. Да, некие тюнеры из Техаса, взяли Ford Expedition и тягач Freightline. Срезав крышу на тягаче, они установили на ее место кузов от внедорожника. В итоге получилось нечто странное и своеобразное, хотя видно, что разработчики хоть как-то пытались гармонизировать облик транспортного средства.

Каким именно двигателем оснащён гибрид Ford Explorer и Freightliner, а также каким образом приводятся в действие управляемые колёса, не уточняется. Зато указывается, что автомобиль допущен на дороги общего пользования и имеет номера.