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12 май 2017

Ford хочет запатентовать странный руль

Ford хочет запатентовать странный руль
Автор фото: фирма-производитель

Автопроизводители всячески пытаются облегчить жизнь водителям внедряя новые электронные системы, а эргономисты днями и ночами бьются над тем, чтобы пассажиры в автомобили чувствовали себя уютно, все органы управления находились бы на интуитивном уровне, а работа с ними не вызывала никаких трудностей

Но в Ford, по всей видимости, решили, что водители уж слишком расслабились, потому что иначе объяснить новую заявку на патент от «голубого овала» невозможно.

Речь идет о мультируле, на котором расположены кнопки управления режимами автоматической коробкой передач. Такое решение, по мнению Ford позволит разгрузить салон визуально, к тому же такая система занимает меньше места и не будет отвлекать от «эстетики и стайлинга передней панели».

Начнем с нелогичного расположения кнопок: переключения режимов «автомата» находится сверху, а кнопки ручного переключения «передач» расположились по бокам в нижней части рулевого колеса. Но это еще полбеды. Чтобы перейти в режим D (drive) необходимо нажать правую кнопку, а на левой находятся все остальные режимы – нейтраль (N), паркинг (P) и задний ход (R). Для того, чтобы перейти из P в R нужно не просто несколько раз щелкнуть левой кнопкой, а обязательно сначала перейти в режим D, а лишь затем несколько раз нажав кнопку слева включить задний ход.

Судя по всему, такой руль предполагается использовать на электромобилях Ford. Впрочем, вероятнее всего идея непонятного рулевого колеса скорее всего никогда не покинет стены патентного бюро.

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При написании новости использовалась информация:
Бюро по патентам и торговым маркам США

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