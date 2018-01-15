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15 янв 2018

Ford интегрировал Waze в SYNC 3

Ford интегрировал Waze в SYNC 3
Автор фото: фирма-производитель

На выставке потребительской электроники CES компании Ford и Waze представили совместный проект, который представляет собой адаптацию приложения для автомобилей Ford с мультимедийной системой SYNC 3. Благодаря интеграции с Ford SYNC AppLink, пользователи Waze смогут выводить актуальную информацию о дорожной ситуации и маршрутах непосредственно на сенсорный экран платформы SYNC 3 и управлять функциями приложения с помощью голосовых команд.

Полная интеграция означает, что клиенты Ford cмогут просто подключить свои смартфоны с установленным приложением Waze к USB-порту в своих авто, после чего Waze будет отображать информацию на большом 8-дюймовом сенсорном экране автомобиля. Приложение также будет синхронизироваться с автомобильной аудиосистемой. Среди опций, которые теперь будут доступны владельцам автомобилей Ford, функция Talk to Waze, позволяющая управлять приложением с помощью голосовых команд, и функция поддержки маршрута на транзитной полосе с расчётом времени прибытия.

Waze позволяет водителю получать информацию для построения оптимальных маршрутов и актуальные данные о дорожной ситуации: приложение собирает и обрабатывает сведения об условиях на дороге, поступающие от самих пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту с включённым приложением, и оно автоматически будет передавать актуальные данные другим пользователям Waze. При этом любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о ранее не выявленных авариях, опасных факторах или изменениях маршрута.

В России Waze также представлено, хотя и не пользуется популярностью в силу распространенности Яндекс.Навигиатора. В Waze пользователи сами сообщают о пробках, перекрытиях, ремонте дорог и так далее, а также редактируют актуальные карты. Соответственно, из-за малого распространения у нас приложение практически бесполезно.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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