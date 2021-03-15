Ford Mustang превратили в спидстер

Чудные дела творятся! Mustang никогда не имел такого исполнения, однако, специалисты в Shelby American решили исправить это недоразумение

Да, в Shelby выпустили собственную версию «Мустанга», обозвав ее Shelby Super Snake Speedster. Выглядит она… как «Мустанг»- спидстер. Заднего ряда здесь нет, да и крыши тоже – им взамен лишь необычный колпак позади подголовников, который характерен для данного типа кузова. Он же служит и «дугой безопасности» на случай дтп. Если у клиента проснется желание максимально персонифицировать машину, то в его распоряжении окажется несколько боди-китов.

Но не внешностью единой ценен данный спорткар. Спецы из Shelby поработали и с технической начинкой. Штатный мотор V8 форсировали до восьмисот с лишним сил. Трансмиссии, которых две (механика и автомат), были также доработаны и усилены, дабы каждая из низ могла выдерживать всю мощь двигателя.