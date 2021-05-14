Ford ошибся на миллион

Перед нами пример того, как одна ошибка в рекламном проспекте может привести к судебным тяжбам и иском на шестизначные суммы

Если говорить кратко, то суть конфликта заключается в следующем - Ford, выводя на австралийский рынок спорткар Mustang Mach 1, указала в рекламных матери¬алах ряд опций, которые на самом деле для модели недоступны. Теперь подробности: в проспектах американский концерн указал что версии Mach1 будут доступны такие опции как адаптивный круиз-контроль передние и задние парктроники. Каково было удивление покупателей, когда они не обнаружили ничего из вышеперечисленного. Самое смешное заключается в том, что парктроники Ford не смог добавить чисто физически – мешает спортивный обвес!

Шутки-шутками, но клиенты разозлились и стали грозить компании массовыми исками. Правда в Ford решили урегулировать все в досудебном порядке. В качестве компенсации компания предложит покупате¬лям Mach 1 бесплатный трек-день на трассе по их выбору, а также бесплатное трёхлетнее обслуживание. Подобная щедрость обойдется компании в несколько миллионов австралийских долларов.