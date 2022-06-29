Ford подготовил «коллекционную» версию

Ford F-Series – эти пикапы можно без сомнения назвать легендарными. К слову, в следующем году автомобилю исполняется семьдесят пять лет, и в честь этого знакового события концерн Ford выпускает особую версию пикапа

Главное отличие спецверсии – двухцветный окрас кузова. Для новой спецсерии доступны оттенки Race Red, Atlas Blue, Antimatter Blue, а также Avalanche и Area 51. Все цвета сочетаются с крышей, бамперами, а также стойками и нижними частями дверей, окрашенными в серый карбон или в черный агат. Двухцветный окрас выбран не случайно – он был на первых машинах пятидесятых годов. Еще один любопытный штрих – анимационная надпись с названием модели, которую разместят на лобовом стекле.

К сожалению, мы не знаем ничего о технических характеристиках, хотя ждать каких-то расхождений со стандартными конфигурациями не стоит.