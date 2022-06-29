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29 июн 2022

Ford подготовил «коллекционную» версию

Ford подготовил «коллекционную» версию
Автор фото: фирма-производитель

Ford F-Series – эти пикапы можно без сомнения назвать легендарными.  К слову, в следующем году автомобилю исполняется семьдесят пять лет, и в честь этого знакового события концерн Ford выпускает особую версию пикапа

Главное отличие спецверсии – двухцветный окрас кузова.  Для новой спецсерии доступны оттенки Race Red, Atlas Blue, Antimatter Blue, а также Avalanche и Area 51. Все цвета сочетаются с крышей, бамперами, а также стойками и нижними частями дверей, окрашенными в серый карбон или в черный агат.  Двухцветный окрас выбран не случайно – он был на первых машинах пятидесятых годов. Еще один любопытный штрих – анимационная надпись с названием модели, которую разместят на лобовом стекле.

К сожалению, мы не знаем ничего о технических характеристиках, хотя ждать каких-то расхождений со стандартными конфигурациями не стоит.

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