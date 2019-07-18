Ford показал первый пикап в мире смайликов

Возрадуйтесь любители мессенджеров, теперь, если вы купите себе пикап Ford, то вы сможете заявить об этом особым образом- специальным фирменным смайликом.

Совсем недавно пользователи, компании и бренды по всему миру отметили День эмодзи. Ford не стал исключением и предложил некоммерческой организации «Консорциум Юникод» утвердить официальную пиктограмму пикапа. Надо отметить, что американский автопроизводитель подошел к делу также серьезно, как если бы речь шла о разработке настоящего автомобиля. В тизере можно увидеть дизайнеров, разрабатывающих облик будущего эмодзи, процесс производства и, конечно, шоу-кар, накрытый тканью.

Представители Ford назвали свое творение «исключительно компактным пикапом, который является первым в мире эмодзи». Предложение Ford вошло в шорт-лист эмодзи, которыми «Юникод» дополнит существующий список в начале 2020 года.