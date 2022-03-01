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1 мар 2022

Ford представил обновленный внедорожник Everest

Ford представил обновленный внедорожник Everest
Автор фото: фирма-производитель

Американский концерн представил третье поколение внедорожника Everest, который является близким родственником модели Ranger. Отметим, что первое поколение Everest было представлено в 2003 году. Рестайлинг случился уже в 2006 году. Второе поколение увидело свет лишь через восемь лет

По своей концепции Everest схож с японскими аналогами – Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Isuzu MU-X,  то есть перед нами внедорожники, которые построены на базе утилитарных пикапов. Как было упомянуто ранее,  в основе Everest лежит пикап Ranger. Машины унифицированы и по большинству кузовных элементов, включая двери, решетку радиатора, оптику, крылья и капот.

Перейдем к техническим компонентам. Начнем с двигателей, агрегаты здесь «рейнджеровские» - двухлитровый и трехлитровый турбодизель на 167 и 210 лошадиных сил, а также бензиновый Ecoboost 2.3 литра на 170 лошадиных сил. В качестве коробок передач здесь используется либо 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый автомат.  Обе подвески пружинные – передняя независимая, задняя – зависимая. Старт продаж автомобиля намечен на середину этого месяца. Важно помнить, что Everest не является глобальным продуктом – целевые рынки сбыта: Африка, Австралия, Индия и Юго-Восточная Азия.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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