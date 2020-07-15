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15 июл 2020

Ford представил рамный внедорожник Bronco

Ford представил рамный внедорожник Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Новый внедорожник Ford, для которого возродили название Bronco, построили на платформе Т6 от пикапа Ranger

Компания Ford рассекретила новый рамный внедорожник, для которого возродила название Bronco. По соображениям безопасности дебют автомобиля прошел в режиме онлайн. Новинку показали в трех- и пятидверных модификациях. Внедорожник шестого поколения построили на платформе Т6 от пикапа Ranger. Дизайн новинки получил черты классической модели, которая выпускалась еще в 60-х годах прошлого века. Клиренс Bronco равен 294 сантиметрам. В Ford считают такой показатель рекордным для этого класса автомобилей. Глубина преодолеваемого брода — 85 сантиметров.

Отметим, что Bronco получил рамную конструкцию, неразрезной передний и задний мост. В гамму моторов вошел 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель. Мощность агрегата составляет 270 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Также клиентам предложат 2,7-литровый бензиновый мотор V6 с отдачей 310 л.с. и 542 Нм. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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