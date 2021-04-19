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19 апр 2021

Ford представил замену Mondeo

Ford представил замену Mondeo
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford показала внедорожник под названием Evos: это кросс-купе со стильной внешностью, который заменит седан Mondeo на мировом рынке.

Да, как и предполагалось раньше, американский концерн подарил наименование «Mondeo» кроссоверу. Про стиль много слов говорить не будем,  перед нами очередные вариации на тему кросс-купе, где смешались черты всех моделей Ford, начиная от Focus и заканчивая Explorer.  Салон же получился очень минималистским, что нехарактерно для американских автопроизводителей. Впрочем, сам минимализм достигается за счет гигантского метрового экрана, который исполняет роль и приборной панели, и мультимедийной системы.

Что касается  технических характеристик, то моторная гамма остается нераскрытой.  Впрочем, наши коллеги из Motor1 заявляют, что электрических модификаций кроссовера не будет,  но и  обычным двигателям внутреннего сгорания места нет – так что ожидаем гибридов!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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