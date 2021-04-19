Ford представил замену Mondeo

Компания Ford показала внедорожник под названием Evos: это кросс-купе со стильной внешностью, который заменит седан Mondeo на мировом рынке.

Да, как и предполагалось раньше, американский концерн подарил наименование «Mondeo» кроссоверу. Про стиль много слов говорить не будем, перед нами очередные вариации на тему кросс-купе, где смешались черты всех моделей Ford, начиная от Focus и заканчивая Explorer. Салон же получился очень минималистским, что нехарактерно для американских автопроизводителей. Впрочем, сам минимализм достигается за счет гигантского метрового экрана, который исполняет роль и приборной панели, и мультимедийной системы.

Что касается технических характеристик, то моторная гамма остается нераскрытой. Впрочем, наши коллеги из Motor1 заявляют, что электрических модификаций кроссовера не будет, но и обычным двигателям внутреннего сгорания места нет – так что ожидаем гибридов!