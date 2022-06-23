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23 июн 2022

Ford представил заряженный фургон

Ford представил заряженный фургон
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде представила экзотическую новинку под названием Pro Electric SuperVan

Заряженные фургоны американский концерн строил еще в начале семидесятых годов. Практика  продолжалась вплоть до конца девяностых годов. Теперь после долгого перерыва Ford решил возродить славную традицию.

Технически SuperVan базируется на платформе серийного электрофургона E-Transit Custom. Хотя кузов, к примеру, здесь разрабатывался с нуля. Более того  он полностью изготовлен из углепластика с использованием стального трубчатого каркаса.

Суперфургон оснащён 50-киловаттной батареей с жидкостным охлаждением, однако данных о запасе хода Ford не раскрывает. Стандартный E-Transit Custom способен проехать без подзарядки до 380 километров. К сожалению, мощность агрегатов также не уточняется.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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