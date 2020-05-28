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28 май 2020

Ford придумал, как убить COVID-19 в машине

Ford придумал, как убить COVID-19 в машине
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford разработала новое, расширенное программное обеспечение, которое правоохранительные органы могут использовать на внедорожниках Ford Police Interceptor Utility (на основе Эксплорера), чтобы помочь уменьшить воздействие вируса COVID-19

С помощью запуска специального приложения температура в салоне внедорожника временно повышается до 56 градусов Цельсия. 15 минут такого прогрева хватает, чтобы снизить концентрацию вирусов внутри автомобиля на 99%.

Чтобы определить температурный диапазон и время воздействия, Форд обратился в Университет штата Огайо. Потом компания провела испытания программного обеспечения на транспортных средствах, принадлежащих Департаменту полиции Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и ряда других.

Этот программный продукт сразу же стал доступен на всех внедорожниках Ford Police Interceptor Utility, выпущенных в 2013–2019 годах в США, Канаде и других странах мира, говорится в сообщении компании.

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За рулем

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