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14 окт 2019

Ford пробуждает у американцев патриотические чувства

Ford пробуждает у американцев патриотические чувства

Один из автосалонов Ford в Южной Каролине решил выдавать всем покупателям весьма интересный набор: винтовку, библию и американской флаг

Рекламная кампания получила название «God, Guns and America!». Всем покупателям в качестве подарка преподносится винтовка производства Smith & Wesson. Разумеется, в самом автосалоне не выдают оружие, закон же: клиент получает ваучер, который он может потратить в оружейном магазине. Если человек не может или не хочет обладать винтовкой, он вправе набрать на эту же сумму ($400) спортивных товаров, что безусловный плюс.

Как рассказал представитель дилера Carolina Ford, акция пользуется спросом у клиентов, даже несмотря на тот факт, что недавно в США произошел очередной массовый расстрел. Необычный набор дарится всем клиентам Carolina Ford: и тем, кто тратит $50 000 на новенький пикап Ford F-150, и тем, кто приобрел недорогой подержанный Dodge из трейд-ина.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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