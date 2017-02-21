Пресс-служба американской компании Ford сообщает о начале продаж новой модификации своего легкого коммерческого фургона Transit на российском авторынке.

Как отмечают официальные представители компании, новая версия американского фургона будет интересна, в первую очередь, клиентам из ресторанного бизнеса, владельцам продуктовых магазинов, сервисов доставки еды и фармацевтическим компаниям. Словом, всем тем, кому нужен мобильный холодильник.

Основным отличием новой модификации Ford Transit является предустановленные авторефрижератор, выполненный из многослойных бесшовных и бескаркасных сэндвич-панелей, толщина теплоизолирующего которых составляет 25/100 мм, а также холодильные установки.

Последние закупались сразу у трех компаний – итальянской Zanotti, американской Thermo King и южнокорейской HThermo. Они представляют собой сплит-систему, которая собрана из двух основных компонентов – испарителя и конденсатора, соединенных гибкими шлангами.

Стоит отметить, что гарантия на это оборудование предоставляется производителями отдельно от гарантии на автомобиль, которая, как обычно, предоставляется компанией Ford и действует на протяжении двух лет с момента покупки без дополнительного ограничения на пробег.

Такие фургоны будут доступны во всех основных версиях – с короткой, средней и удлиненной колесной базой. Моторная гамма будет ограничена двумя двигателями – 2,2-литровыми силовыми агрегатами Duratorq TDCi на тяжелом топливе с отдачей 125 л.с. и 155 л.с., которые работают с единственной и безальтернативной шестиступенчатой механической КПП.