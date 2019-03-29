Ford рассказал о гарантийных обязательствах перед клиентами

Уход Ford с российского рынка повлек за собой логичные вопросы клиентов по гарантийным и кредитным обязательствам марки. Производитель продолжит их выполнять

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах. В письме говорится о том, что продажи легковых автомобилей продлятся вплоть до сентября 2019 года. При этом Ford сохраняет «все гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и будущим продажам в полном объеме». В компании отметили, что будут соблюдать стандарты сервисного обслуживания, периодичность ТО и регламентных операций у официальных дилеров на территории России.

Кроме того, Ford заявил, что в полном объеме сохраняет все кредитные обязательства по ранее реализованным машинам и автомобилям, которые продадут в будущем. Напомним, что недавно стало известно, что Ford прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. При этом марка не покинет российский рынок полностью — бренд сосредоточится на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах легкого коммерческого транспорта.