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29 мар 2019

Ford рассказал о гарантийных обязательствах перед клиентами

Ford рассказал о гарантийных обязательствах перед клиентами
Автор фото: фирма-производитель

Уход Ford с российского рынка повлек за собой логичные вопросы клиентов по гарантийным и кредитным обязательствам марки. Производитель продолжит их выполнять

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах. В письме говорится о том, что продажи легковых автомобилей продлятся вплоть до сентября 2019 года. При этом Ford сохраняет «все гарантийные обязательства по ранее проданным автомобилям и будущим продажам в полном объеме». В компании отметили, что будут соблюдать стандарты сервисного обслуживания, периодичность ТО и регламентных операций у официальных дилеров на территории России.

Кроме того, Ford заявил, что в полном объеме сохраняет все кредитные обязательства по ранее реализованным машинам и автомобилям, которые продадут в будущем. Напомним, что недавно стало известно, что Ford прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. При этом марка не покинет российский рынок полностью — бренд сосредоточится на сервисном обслуживании легковых моделей и продажах легкого коммерческого транспорта.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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