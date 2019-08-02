Форд рассказал о новом двигателе для пикапов

Речь идет о моторе, анонсированном для обновленного семейства Ford F-Series Super Duty в феврале. Тогда производитель назвал лишь его объем да пообещал сделать его самым мощным в классе. Только теперь раскрыты все характеристики

Радует, что производитель не пошел на поводу у мировой тенденции по даунсайзингу и продолжил правое дело по производству мощных моторов. Новый «монстр», как заявляет производитель выдает 435 л.с. и 644 Нм. Пик тяги приходится на 4000 оборотов в минуту, максимальная мощность развивается на 5500. Также компания предложит и слегка дефорсированную версию с 355 л.с. и 635 Нм. Такую модификацию будут по умолчанию устанавливать на некоторые грузовые пикапы и полноценные грузовики: F-450, F-550, F-600, F-650 и F-750.

Новый V8 будет работать в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией. По размерам она соответствует прежнему 6-скоростному «автомату» и весит всего на 1,6 кг больше. Водитель сможет выбирать разные режимы движения: нормальный, экономичный, для скользкой дороги, снега и при буксировке.