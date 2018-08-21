Компания Ford опубликовала многостраничный доклад «A Matter of Trust» («Вопрос доверия»), посвященный первому беспилотнику «голубого овала». Документ должен развеять сомнения относительно безопасности таких транспортных средств

После смертельного ДТП с беспилоптником Uber в США начали с опаской относиться к автономным автомобилям. В Ford решили показать, что, по крайней мере, их машина с автономной системой вождения, полностью безопасна.

Для ориентации в пространстве беспилотник Ford будет использовать GPS-навигацию и высокоточную карту. Машина будет оснащена лидаром, который работает в 360-градусном диапазоне и создающим трехмерную картинку окружающего мира для управляющей электроники. Также беспилотник получил комплекс радаров и камер, постоянно отслеживающих статичные и динамичные объекты.

Автомобиль получит автономную систему вождения четвертого уровня, которая подразумевает полностью беспилотное управление в определенных районах и при условии хорошей видимости. При этом машина будет иметь привычные органы управления, позволяющие в любой момент перехватить управление.

На первом этапе в Ford не намерены продавать свой автономный автомобиль частным лицам. Машина будет использоваться в сервисах райдшеринга и доставки товаров. В Ford утверждают, что массовое применение автономных автомобилей позволило бы сохранить большую часть из погибших в ДТП в прошлом году.

