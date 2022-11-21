Ford разработал подушки безопасности, которые никто не увидит

Компания Ford запатентовала подушки безопасности необычной формы для беспилотных автомобилей

Казалось бы, что сложного в разработке подушек безопасности – распределил их в руле, передней панели, центральных стойках и все – высокие показатели безопасности достигнуты. Но в случае автономных машин есть нюансы. Интерьеры беспилотных шаттлов кардинально отличаются от обычных машин – кресла располагаются в произвольном порядке, а таких элементов, как приборная панель, здесь в принципе нет.

Таким образом, стандартная конфигурация расположения подушек здесь в принципе не возможна. Ford же придумал расположить подушки на потолке, которые, раскрываясь, образовывали специальный защитный «кокон». К сожалению, Ford закрывает своё подразделение по разработке беспилотников, а значит дальше бумаг и чертежей это решение не выйдет.