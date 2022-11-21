Автомобильный портал Motorpage
21 ноя 2022

Ford разработал подушки безопасности, которые никто не увидит

Ford разработал подушки безопасности, которые никто не увидит
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford запатентовала подушки безопасности необычной формы для беспилотных автомобилей

Казалось бы, что сложного в разработке подушек безопасности – распределил их в руле, передней панели, центральных стойках  и все – высокие показатели безопасности достигнуты.  Но в случае автономных машин есть нюансы. Интерьеры беспилотных шаттлов кардинально отличаются от обычных машин – кресла располагаются в произвольном порядке, а таких элементов, как приборная панель,  здесь в принципе нет.

Таким образом, стандартная конфигурация расположения подушек здесь в принципе не возможна.  Ford же придумал расположить подушки на потолке, которые, раскрываясь, образовывали специальный защитный «кокон». К сожалению, Ford закрывает своё подразделение по разработке беспилотников, а значит дальше бумаг и чертежей это решение не выйдет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Hennessey Ford Bronco

Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco

07 октября 2022
Ford GT LM Edition

Представлена "финальная" версия Ford GT

07 октября 2022
Asira Designs Asira Designs

Для Ford Mustang разработали углепластиковый кузов

03 октября 2022
Ford Bronco 2-door (2021) вид сверху

Ford готовится к строительству своего самого большого завода

26 сентября 2022
Ford Mustang (2024)

Представлен Ford Mustang нового поколения

15 сентября 2022

Ателье Hennessey представило нового «Велоцераптора»

14 сентября 2022

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"

Написано новостей:

3 1 8 8 0