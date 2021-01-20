Ford решил наказывать инсайдеров

Трепещите те, кто хочет слить информацию о новинках американского концерна. Он собирается серьезно наказывать нарушителей корпоративных тайн

Отметим для читателей Motorpage, что гнев Ford возник не на пустом месте. Прецеденты были, и их было не мало. А последней каплей стала недавняя утечка фотографий прототипов Ford Maveriсk – причем машины были запечатлены даже не в условиях тестовых заездов, а на конвейере. Служебное расследование показало, что инсайдером для СМИ стал представитель компании, которая поставляет комплектующие. Прошлые случаи, вроде утечки фотографий модели Bronco, указали на тех же виновников.

Концерн решил подойти к вопросу серьезно – на партнеров, которые буду уличены в процессе фотосъемки запрещенных объектов, коими являются непредставленные официально автомобили, будут наложены серьезные штрафные санкции.