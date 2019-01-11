Ford собирается закрывать российские заводы

Американский производитель оказался в очень сложном положении. Говоря простым языком, компания несет убытки а ее акции стремительно падают. Руководство марки решило провести реструктуризацию своего бизнеса - сократить модельный ряд и изменить производство

Совсем недавно вице-президент по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг сделал сообщение о том, что в Европе прекращается выпуск компактвэнов C-MAX и Grand C-MAX. Под нож также попадут модели Mondeo и Fiesta, как минимум, их производство переносится в Китай и Индию. Получается, что на местном уровне остаются лишь кроссоверы и фургоны.

Помимо реструктуризации европейского производства в сообщении была информация и насчет российских заводов. Их также ожидает полная реструктуризация, но конкретные планы будут озвучены лишь во втором квартале этого года. Есть предположение, что заводы во Всеволожске и Набережных Челнах, что выпускают Focus, Mondeo, Fiesta и EcoSport, будут закрыты, так как продажи этих моделей падают.