Ford терпит большие убытки из-за электромобилей

Американский концерн активно развивает свое подразделение по разработке электрических автомобилей, инвестируя в эту область сотни миллионов долларов. К сожалению, до окупаемости проекта еще далеко, а значит пока на счет записываются лишь убытки

Собственно, о них говорит сам Ford - в 2023 году потери от деятельности его электромобильного подразделения Ford Model e вырастут почти в полтора раза — с 2,1 до 3 миллиардов долларов США. Компания объясняет такой прогноз наращиванием инвестиций в производство и разработку моделей следующего поколения.

Финансовый директор концерна Ford, Джон Лоуер, не видит в такой ситуации ничего критичного. Топ-менеджер называет Ford Model e стартапом, а стартапы в начале своего существования всегда теряют деньги.