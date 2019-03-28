Ford выплатит $200 млн. работникам российских заводов

Ford распространил заявление, в котором приводится финансовая оценка реструктуризации бизнеса компании в РФ. Напомним, что концерн закроет заводы во Всеволожске и Набережных Челнах, а также моторное производство в Елабуге. Автосборочный завод в Елабуге будет полностью отведен под выпуск легких коммерческих автомобилей

Общую сумму специальных расходов на реорганизацию в России Ford оценивает в $500 млн. Из этой суммы $250-300 млн. — расходы, связанные с ускоренной амортизацией оборудования, инвентаризацией и деконсолидацией товарных запасов. В $200 млн. оцениваются единовременные пособия сокращаемым работникам и компенсационные выплаты поставщикам, с которыми разрываются договоры о поставках комплектующих.

Большую часть этих расходов Ford понесет в течение нынешнего года. Они являются частью ранее выделенных $11 млрд., которые концерн выделил на реструктуризацию бизнеса по всей Европе. Напомним, что ранее профсоюз завода во Всеволожске заявлял, что будет добиваться от Ford выплаты компенсаций в размере двух годовых зарплат. Средняя зарплата на этом предприятии составляет 54 000 рублей в месяц, то есть размер единовременного пособия при увольнении каждому может составить 1 296 000 рублей.