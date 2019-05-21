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21 май 2019

Ford выпустит электрический кроссовер с запасом хода 600 км

Ford выпустит электрический кроссовер с запасом хода 600 км

Американский автопроизводитель Ford в этом году представит новый концептуальный электрический кроссовер. Серийная версия модели появится в конце 2020 года. Ожидается, что новый электромобиль Ford в будущем составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y.


По данным британского издания Autocar, модель пока еще не получила официальное имя, но, по некоторым данным, машину назовут Mach-E. Серийный кроссовер будет выполнен в стилистике купе Ford Mustang. В салоне на передней панели появится большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, в Mach-E установят цифровую приборную панель.


Технической информации на данный момент немного. Известно лишь то, что клиенты смогут выбрать автомобиль в двух версиях с разными типами аккумуляторов. Максимальный запас хода нового кроссовера без подзарядки составит около 600 км.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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