Ford выпустит электрический кроссовер с запасом хода 600 км

Американский автопроизводитель Ford в этом году представит новый концептуальный электрический кроссовер. Серийная версия модели появится в конце 2020 года. Ожидается, что новый электромобиль Ford в будущем составит конкуренцию кроссоверу Tesla Model Y.



По данным британского издания Autocar, модель пока еще не получила официальное имя, но, по некоторым данным, машину назовут Mach-E. Серийный кроссовер будет выполнен в стилистике купе Ford Mustang. В салоне на передней панели появится большой сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Кроме того, в Mach-E установят цифровую приборную панель.



Технической информации на данный момент немного. Известно лишь то, что клиенты смогут выбрать автомобиль в двух версиях с разными типами аккумуляторов. Максимальный запас хода нового кроссовера без подзарядки составит около 600 км.