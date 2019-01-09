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9 янв 2019

Ford заботится о Вас

Ford заботится о Вас
Автор фото: фирма-производитель

Американский производитель автомобилей, примеряет на себя роль какого-то уникального помощника, так как его желание разрабатывать все что душе угодно с каждым годом увеличивается. В рамках новогодних праздников, американский концерн решил озаботиться комфортом домашних питомцев

Точнее сказать — комфортом собак. Специалисты решили обезопасить животных от шума новогодних фейерверков и придумали специальную шумоподавляющую будку. Интересно, что подобная разработка стала первой в ряду так называемых «интервенций»—  продуктов, в которых автомобильные технологии применяются для решения повседневных проблем. Специалисты компании использовали технологии шумоподавления, применяемые в производстве автомобилей и наушников, для создания звукоизолированной будки, защищающей сверхчувствительные собачьи уши и позволяющие питомцам спокойно встретить праздник в кругу семьи владельцев.

На данный момент подготовлен полностью функционирующий прототип. Принцип работы такой будки достаточно прост - микрофоны регистрируют шум фейерверка, а встроенная акустическая система начнет излучать специальные звуковые волны, которые поглощают шум. Кроме того, будка снабжена автоматической дверью, а ее стены проклеены шумоизолирующими матами, в конструкции используется материал из пробки высокой плотности и антивибрационные проставки.

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При написании новости использовалась информация:
За рулем, Журнал auto.ru

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