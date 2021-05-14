Ford занимается разработкой электрического Bronco

Официально, никто ничего не объявлял. Однако, есть соцсети и интересное высказывание главы марки относительно данной модели

Объясним в чем суть. Джим Фарли, глава Ford, является сторонником активного личного общения с любителями марки и потенциальными владельцами ее автомобилей, поэтому он часто мониторит свой Twitter, где отвечает на вопросы пользователей. Собственно, недавно ему задали вопрос, дескать, а почему у Bronco до сих пор нет электрической версии. Ответ был таким: «С чего вы решили, что ее нет?». Все расценили это как прямой намек либо на то, что эта машина уже существует, либо на ее активную разработку.

Западные СМИ считают, что второй вариант более близок к реальности, так как по слухам, Ford сперва покажет миру гибридный Bronco и уж только потом электрический. Высказываются и версии касательно силовой установки гибрида, которая будет состоять из«турбошестерки» EcoBoost и электромотора, суммарной отдачей в 450-500 лошадиных сил.