Автомобильный портал Motorpage
14 май 2021

Ford занимается разработкой электрического Bronco

Ford занимается разработкой электрического Bronco
Автор фото: фирма-производитель

Официально, никто ничего не объявлял. Однако, есть соцсети и интересное высказывание главы марки относительно данной модели

Объясним в чем суть. Джим Фарли, глава Ford, является сторонником активного личного общения с любителями марки и потенциальными владельцами ее автомобилей, поэтому он часто мониторит свой Twitter, где отвечает на вопросы пользователей. Собственно, недавно ему задали вопрос, дескать, а почему у Bronco до сих пор нет электрической версии. Ответ был таким: «С чего вы решили, что ее нет?». Все расценили это как прямой намек либо на то, что эта машина уже существует, либо на ее активную разработку.

Западные СМИ считают, что второй вариант более близок к реальности, так как по слухам, Ford сперва покажет миру гибридный Bronco и уж только потом электрический. Высказываются и версии касательно силовой установки гибрида, которая будет состоять из«турбошестерки» EcoBoost и электромотора, суммарной отдачей в 450-500 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford Explorer скрестили с тягачом

27 апреля 2021

Ford представил замену Mondeo

19 апреля 2021
Ford Mustang Mach-E (2021)

Электрические «Мустанги» умирают

12 апреля 2021
Ford Escort

Ford Escort обновился

07 апреля 2021
Ford Mondeo (2015)

Ford отзывает Mondeo и Galaxy

02 апреля 2021

Ford прекращает производство Mondeo

25 марта 2021

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) с точки зрения поцелуев Тест драйв
14 мая 2021

Lada Largus Cross
"С точки зрения поцелуев"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный
Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"
Lada Largus Cross - путь к совершенству
Автопутешествия
27 апреля 2021

Lada Largus Cross
"Путь к совершенству "

Написано новостей:

2 8 2 3 3