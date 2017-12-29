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29 дек 2017

Ford запатентовал съемные руль и педали

Ford запатентовал съемные руль и педали
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford запатентовала съемные руль и педальный узел. В заявке на патент говорится о том, что в беспилотных автомобилях и автономных автомобилях четвертого уровня (то есть, способных передвигаться без участия водителя), руль и педали можно будет предлагать в качестве дополнительной опции.

Руль крепится в специальную нишу, а педали – на соответствующие точки крепления. Безопасность не пострадает: в передней панели будет находиться дополнительная подушка безопасности, которая будет активироваться в случае, если руль снят. Причем, когда руль снят, его ниша будет прикрываться декоративной заглушкой.

Причем, в Ford говорят о том, что их конструкция способна обеспечить и механическую связь руля с колесами через шарнирную рейку. А вот педальный узел будет «завязан» на работе электроники: она будет улавливать силу нажатия на педаль газа или тормоза и отдавать команды соответствующим блокам.

Конечно же, многие компании патентуют идеи, которые никогда не будут реализованы. Но «голубой овал» является одним из лидеров по разработке автономных транспортных средств: свой полностью беспилотный автомобиль уровня 4 по стандарту SAE (то есть способного передвигаться без участия человека) компания представит в 2021 году.

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При написании новости использовалась информация:
United States Patent and Trademark Office

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