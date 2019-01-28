Гибридная классика

С учетом последних заявлений компании Ford о тотальной электрификации модельного ряда, фанаты марки сильно огорчились. Если установка гибридов на «Фокусы», «Мондео» и различного рода кроссоверы еще вписывается в какие-то рамки, то «обесчестить» Mustang, значит перейти Рубикон

Но не стоит расстраиваться раньше времени. Недавние новости говорят нам о том, что «гибридизация» хоть и произойдет, однако с минимальными последствиями. Дело в том, что в новой порции документов, поданных в Управление по патентам и товарным знакам США ещё в 2017 году, но опубликованных только сейчас, представлена гибридная силовая установка с крайне необычным содержанием.

По некоторым данным, она будет состоять из одного двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов. Причем последние нас не так интересуют, как традиционный двигатель. По предварительной информации, речь идёт о двигателе V8. Кроме того, есть предположение, что версия с V8 и парой электромоторов окажется самым мощным вариантом в линейке модели. Возможно, мощнее, чем даже новый Shelby GT500.