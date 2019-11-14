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14 ноя 2019

Электрокроссовер Ford получил имя Mustang Mach-E

Электрокроссовер Ford получил имя Mustang Mach-E
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford положила конец слухам и официально объявила, что первый электрокроссовер марки появится в продаже под названием Mustang Mach-E. Названа и дата премьеры - 18 ноября.

Электрический кроссовер получит две версии тяговых батарей – с запасом хода 484 и 600 кило­метров (по циклу WLTP). Каждый электро­мобиль оснастят системой быстрой зарядки мощностью до 150 кВт, что позволит восполнить пустой аккумулятор на 10 процентов заряда за 10 минут, а на 80 процентов – за 45 минут. Премьера Ford Mustang Mach-E состоится 18 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сразу после дебюта компания откроет приём предзаказов, для которого придётся внести депозит в размере 500 долларов. В продажу электрокроссовер поступит в 2020 году.

Ранее в Сети появились фотографии прототипа Ford Mustang Mach-E с минимальным камуфляжем. По ним видно, что дизайнеры старались сделать модель максимально близкой к традиционному купе Mustang: у них схожие оптика и линия бокового остекления.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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