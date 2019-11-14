Электрокроссовер Ford получил имя Mustang Mach-E

Компания Ford положила конец слухам и официально объявила, что первый электрокроссовер марки появится в продаже под названием Mustang Mach-E. Названа и дата премьеры - 18 ноября.

Электрический кроссовер получит две версии тяговых батарей – с запасом хода 484 и 600 кило­метров (по циклу WLTP). Каждый электро­мобиль оснастят системой быстрой зарядки мощностью до 150 кВт, что позволит восполнить пустой аккумулятор на 10 процентов заряда за 10 минут, а на 80 процентов – за 45 минут. Премьера Ford Mustang Mach-E состоится 18 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Сразу после дебюта компания откроет приём предзаказов, для которого придётся внести депозит в размере 500 долларов. В продажу электрокроссовер поступит в 2020 году.