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15 ноя 2019

Мустанг-кроссовер рассекретили до премьеры

Мустанг-кроссовер рассекретили до премьеры
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились официальные фотографии, комплектации и характеристики электрического кроссовера

Что касается внешности, то кроссовер получил переднюю и заднюю оптику в стиле оригинального «Мустанга», купеобразный силуэт и закрытую «радиаторную решетку». Название Mach-E — отсылка с самым мощным модификациям спорткара Mustang первого поколения.

Заявленная мощность агрегатов модели варьируется от 260 до 370 лошадиных сил. В зависимости от модификации Ford Mustang Mach E сможет проехать без подзарядки аккумуляторов от 340 до 480 километров. «Старшие» модификации кроссовера, которые получат полный привод, смогут ускоряться с места до первой «сотни» примерно за 3,5 секунды. Более доступные версии получат только заднюю ведущую ось, а разгон до 100 км/ч займет около пяти секунд.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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