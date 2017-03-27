На днях стало известно, что компания Ford заявила о планах на оснащение своих автомобилей новой подушкой безопасности, установленной на потолке

Ранее американский концерн уже патентовал, и даже начал устанавливать серийно подушки в ремни безопасности пассажиров заднего ряда кресел, и, по-видимому, инженерам Ford этого показалось недостаточно.

По заявлению компании Ford, новая потолочная подушка безопасности будет прятаться между мягкой обшивкой потолка автомобиля и стальной панелью крыши. В случае опрокидывания автомобиля подушка будет раскрываться и полностью предотвращать удар голов пассажиров о жесткую поверхность крыши.

Перспективы применения ноухау выглядят неплохо, но пока, по-видимому, новый эйрбэг находится на стадии разработки и испытаний, так как серийные модели компании и даты появления потолочной подушки на них пока не названы.