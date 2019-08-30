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30 авг 2019

Новый Ford: автомобиль и проектор

Новый Ford: автомобиль и проектор
Автор фото: фирма-производитель

В базе американского патентного бюро появилась заявка от Ford: в документе содержатся эскизы, демонстрирующие работу встроенного в багажную дверь видеопроектора.

На снимках изображен кроссовер, в нижнюю часто багажной двери которого встроен видеопроектор. Когда дверь поднята, он транслирует изображение на экран, установленный рядом с машиной. Это не первый подобный патент от Ford. Еще в 2017 году была зарегистрирована «портативная система поддержки развлечений для пикапа» F-150. Она представляет собой комбинацию из колонок, которые крепятся по бокам грузовой платформы, стоек, на которых растянут экран, и проектора, закрепленного на специальной балке.

Что касается проектора на багажнике, то местные СМИ уже нашли у системы некоторые недостатки: во-первых, весь «сеанс» автомобиль должен стоять с распахнутым багажником, а во-вторых, при постоянном открывании и закрывании двери видеопроектор может повредиться. К слову, в представительстве Ford заявили, что патент не является гарантией воплощения технологии в жизнь и появления ее на серийных автомобилях.

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