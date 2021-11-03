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3 ноя 2021

Оригинальный Ford F-Series превратили в электрокар

Оригинальный Ford F-Series превратили в электрокар

Все больше и больше автомобильных производителей начинают заниматься строительством электрических реплик своих старинных машин. Мы уже писали про Jaguar, Aston Martin и Bentley, которые уже выпустили электрические версии спорткаров. Теперь же мы поговорим про компанию Ford.

Как известно, совсем скоро в Лос-Анджелесе состоится тюнинг-шоу Sema, именно для него компания и построила реплику одной из своих легендарных моделей. Любопытно, но американские инженеры не стали браться, скажем, за Mustang,  а взялись за пикап! Да, для конвертации был выбран Ford F-Series 1971 года выпуска.

Стандартный мотор был убран, а его место занял электрический двигатель Eluminator, мощностью в 480 лошадиных сил. В экстерьер классического пикапа почти не вмешивались — сознательно сохранили оригинальный вид за исключением нового цвета, новых дисков и заниженной подвески. Салон при этом серьезно переработали: вместо аналоговых приборов — ЖК-дисплей, появилась медиасистема с огромным экраном.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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