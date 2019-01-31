Печать под знаком Ford

Американский концерн за последнее время только и делает, что хвалится своими инновациями. То они занимаются исследованиями человеческого пота, то 3D- печать применяют. С этим и связано последнее достижение

Специалисты Ford использовали технологию 3D-печати для создания впускного коллектора, который установлен на Ford F-150 звезды «Джимханы» Кена Блока. Размеры детали составляют 600x330x230 мм. Соответственно, коллектор может претендовать на звание самой большой в истории автомобилестроения детали (на работающем образце), изготовленной из металла методом 3D-печати.

Почему эта деталь была изготовлена с помощью технологии 3D-печати? Причиной тому является сложная паутинообразная конструкция коллектора, которую нельзя воплотить традиционным способом изготовления. Кстати, автомобиль, для которого и предназначается эта деталь, является необычным. Кен Блок любит создавать одиозные машины и пикап Ford F-150, с "раскочегаренным" до 900 лошадиных сил двигателем, является одним из них.