Дела у концерна Ford идут неважно: акции падают, модельный ряд сокращается. Все эти события заставили искать поддержки у других производителей

Руку помощи протянули двое - немецкий Volkswagen и индийская Mahindra. С немцами Ford заключил договор о полноценном альянсе. Компании вместе займутся выпуском среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов. Что касается индийцев, то изначально с ними предполагалось лишь заниматься разработкой двигателей и мультимедийных систем. Однако недавно стало известно, что объем сотрудничества будет куда более весомым.

Дело в том, что Ford готовится вывести на местный рынок новый кроссовер, построенный на базе модели Mahindra. Ожидается, что за основу для паркетника американской марки возьмут XUV500 второго поколения, причем последний еще не представлен. Индийские журналисты считают, что кроссовер Ford дебютирует к концу 2020-го, а его “донор” должен появиться годом ранее.

Кстати , “фордовский” кроссовер ориентирован на рынок Индии. По предварительным данным, от Mahindra XUV500 «американец» будет отличаться дизайном экстерьера и интерьера. В целом, кроссовер Ford должен оказаться на ступеньку выше «родственника».