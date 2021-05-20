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20 май 2021

Представлен электрический Ford F-150

Представлен электрический Ford F-150
Автор фото: фирма-производитель

Модернизированная рама, два электромотора, и еще целое множество технических новшеств – вот что отличает Ford F-150 Lightning от обычного пикапа.

На внешности особенно концентрироваться не будем – она практически идентична облику обычного пикапа.  Единственное отличие – под капотом теперь располагается 400-литровый багажный отсек. Так что, электрический пикап можно назвать отчасти более практичным по сравнению со своим бензиновым собратом.

Моторы. Как мы написали выше их по умолчанию два, правда, в зависимости от версии их мощность может различаться.  В базовой конфигурации общая мощность силовой установки составляет 431 лошадиную силу. В топовой – 571. Емкость батарейного блока может также разниться, обеспечивая запас хода от 370 до 480 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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