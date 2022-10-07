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7 окт 2022

Представлена "финальная" версия Ford GT

Представлена "финальная" версия Ford GT
Автор фото: фирма-производитель

Выпуск суперкара Ford GT завершится спецсерией LM Edition в конце этого года. Таких машин построят 22, причём каждая будет нести в себе частицу гоночной машины, которая выиграла заезды  в Ле-Мане в 2016 году

Под частичкой мы подразумеваем  памятную табличку с указанием  лимитированной версии и тиража. Она изготовлена, собственно,  из коленвала двигателя гоночного болида.  Эта деталь была переработана в металлическую крошку, из которой потом и отлили шильдики.  Также У каждого Ford GT LM Edition будут красные или синие акценты в отделке кузова и салона. Это отсылка к ливрее всё тех же машин-триумфаторов марафона 2016 года.

Силовая же установка здесь стандартная - 670-сильный 3.5-литровый двигатель Ecoboost. Паспортные характеристик следующие -  максимальная скорость составляет 350 километров в час, а разгон до сотни занимает три с половиной секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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