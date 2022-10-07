Представлена "финальная" версия Ford GT

Выпуск суперкара Ford GT завершится спецсерией LM Edition в конце этого года. Таких машин построят 22, причём каждая будет нести в себе частицу гоночной машины, которая выиграла заезды в Ле-Мане в 2016 году

Под частичкой мы подразумеваем памятную табличку с указанием лимитированной версии и тиража. Она изготовлена, собственно, из коленвала двигателя гоночного болида. Эта деталь была переработана в металлическую крошку, из которой потом и отлили шильдики. Также У каждого Ford GT LM Edition будут красные или синие акценты в отделке кузова и салона. Это отсылка к ливрее всё тех же машин-триумфаторов марафона 2016 года.

Силовая же установка здесь стандартная - 670-сильный 3.5-литровый двигатель Ecoboost. Паспортные характеристик следующие - максимальная скорость составляет 350 километров в час, а разгон до сотни занимает три с половиной секунды.