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25 сен 2023

Рассекречен обновлённый Ford Puma

Рассекречен обновлённый Ford Puma
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford в ближайшее время представит обновленный компактный электрический кроссовер Puma. В интернете появились первые рендеры шпионских фотографий

Напомним, что дебют актуального поколения состоялся в 2019-м году. В целом форм-фактор кузова у новинки не поменяется. Предполагается, что автомобиль обзаведется новым дизайном лицевой части. Это выражается в С-образной светодиодной оптике (ее засветили ещё в анонсе 2022 года), заглушке в цвет кузова вместо привычной решетки радиатора, а также иных бамперах с U-образной вставкой.

Ожидается, что автомобиль получит один электромотор на передней оси. Его мощность составит 130 л.с. либо 150 л.с. Также известно, что автомобиль получит бензиновый мотор объемом 1,0 л. Мощность – 125 л.с. или 155 л.с. в зависимости от версии.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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