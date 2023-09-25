Рассекречен обновлённый Ford Puma

Компания Ford в ближайшее время представит обновленный компактный электрический кроссовер Puma. В интернете появились первые рендеры шпионских фотографий

Напомним, что дебют актуального поколения состоялся в 2019-м году. В целом форм-фактор кузова у новинки не поменяется. Предполагается, что автомобиль обзаведется новым дизайном лицевой части. Это выражается в С-образной светодиодной оптике (ее засветили ещё в анонсе 2022 года), заглушке в цвет кузова вместо привычной решетки радиатора, а также иных бамперах с U-образной вставкой.

Ожидается, что автомобиль получит один электромотор на передней оси. Его мощность составит 130 л.с. либо 150 л.с. Также известно, что автомобиль получит бензиновый мотор объемом 1,0 л. Мощность – 125 л.с. или 155 л.с. в зависимости от версии.