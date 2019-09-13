Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2019

Российские дилеры Ford получат компенсацию

Российские дилеры Ford получат компенсацию

На всех денег не хватит, так что карман готовят только те, кто не перестал сотрудничать с маркой и выступил в роли авторизированных сервисов или продавца коммерческих автомобилей бренда

Как сообщают Ведомости,  дилеры, которые занимаются продажей LCV и сервисным обслуживанием модельного ряда Ford, получат от производителя в среднем до 1 миллиона рублей каждый. Партнёрам, продолжившим сотрудничество только в качестве авторизованных сервисов, выплатят от 1 до 3 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов по фирменному оформлению салонов.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе дилеры улучшили результаты продаж коммерческих Ford: 5,3 тысячи машин и плюс 26%  по сравнению с результатами прошлого года. Продажи легковых моделей почти завершены. Тем не менее, на вторичном рынке легковые модели Ford по-прежнему пользуются спросом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ford будет дан очередной кредит для поддержки производства

12 сентября 2019
Ford

Новый Ford: автомобиль и проектор

30 августа 2019
Ford Mustang

В московском каршеринге появятся ретро-автомобили

23 августа 2019
Ford Mustang

Ford Mustang создают во имя истории

13 августа 2019
Mustang Shelby GT500 2020

Раскрыты подробности о новом мощном «Мустанге»

06 августа 2019

Форд рассказал о новом двигателе для пикапов

02 августа 2019

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Superb - почему обновленный skoda superb 2020 стал на голову выше дорестайлинговой версии Тест драйв
13 сентября 2019

Skoda Superb
"Почему обновленный Skoda Superb стал на голову выше дорестайлинговой версии"
Lexus LC - lexus lc 500 2018 дьявольский дуализм
Тест драйв
11 сентября 2019

Lexus LC
"Lexus LC 500: Дьявольский дуализм"
Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность
Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"

Написано новостей:

2 4 2 1 1