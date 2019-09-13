Российские дилеры Ford получат компенсацию

На всех денег не хватит, так что карман готовят только те, кто не перестал сотрудничать с маркой и выступил в роли авторизированных сервисов или продавца коммерческих автомобилей бренда

Как сообщают Ведомости, дилеры, которые занимаются продажей LCV и сервисным обслуживанием модельного ряда Ford, получат от производителя в среднем до 1 миллиона рублей каждый. Партнёрам, продолжившим сотрудничество только в качестве авторизованных сервисов, выплатят от 1 до 3 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию расходов по фирменному оформлению салонов.

По данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в августе дилеры улучшили результаты продаж коммерческих Ford: 5,3 тысячи машин и плюс 26% по сравнению с результатами прошлого года. Продажи легковых моделей почти завершены. Тем не менее, на вторичном рынке легковые модели Ford по-прежнему пользуются спросом.