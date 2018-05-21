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21 май 2018

Российские Ford получат штатную навигацию Waze

Российские Ford получат штатную навигацию Waze
Автор фото: фирма-производитель

Практически все производители начали штатно оснащать свои автомобили навигацией по российским дорогам. Большинство решений или собственные или созданы в партнерстве с такими компаниями как «Яндекс» или TomTom.

У автомобилей Ford для российского рынка теперь есть возможность выводить на экран мультимедийной системы SYNC 3 навигацию Waze с помощью протокола AppLink. Ford стал первой компанией, которая интегрировала Waze в штатную мультимедийную систему.

Правда, доступна она будет только для обладателей iPhone, на котором Waze и базируется. Чтобы информация отобразилась необходимо подключить смартфон к USB-порту и оно выведет актуальные данные о дорожной ситуации на 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Благодаря интерфейсу Ford SYNC AppLink, водители могут управлять функционалом приложений непосредственно через сенсорный экран, а также с помощью голосовых команд и кнопок на руле.

Waze позволяет получать данные для построения оптимальных маршрутов и актуальную информацию о дорожной ситуации – для этого приложение собирает и обрабатывает сведения, поступающие от пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту с включенным приложением, и оно будет передавать актуальные данные другим пользователям Waze. При этом любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о недавно произошедших авариях, опасных ситуациях на дороге или изменениях маршрута. Правда, из-за того, что Waze в России непопулярна, вряд ли информация о пробках будет актуальнее куда более распространенного «Яндекс.Навигатора».

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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