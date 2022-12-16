SSC Tutara потерял титул самого быстрого суперкара в мире

Владелец полигона Johnny Bohmer Proving Ground Джонни Бомер установил новый мировой рекорд скорости для автомобилей с допуском на обычные дороги. Вот только машина здесь не совсем обычная

Итак, перед нами Ford GT, только двигатель здесь доработан. Здесь установлен мотор V8 с двумя турбокомпрессорами и кастомным блоком управления. Кроме того, для демонстрации наиболее высоких результатов машину на время испытания заправили биоэтанолом. В результатt двигатель смог развить почти две тысячи лошадиных сил.

До 60 миль в час (97 км/ч) модернизированный GT ускоряется за 2,5 секунды, до 100 миль в час (160,9 км/ч) — за 5,3 секунды. Максимальная скорость, которую смог развить автомобиль, составляет 501 километр в час.