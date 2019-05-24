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24 май 2019

У Ford Explorer рвётся там, где тонко

У Ford Explorer рвётся там, где тонко
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила об отзыве кроссоверов Explorer, проданных официальными дилерами в период с августа 2012 года по апрель 2018-го. Из-за трещин у них может разрушиться подвеска.

«Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах. Владельцы, на автомобилях которых на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, могут замечать шум, необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем. Трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения». Именно такое сообщение было опубликовано на сайте Росстандарта.

Всего под отзыв попали 14 576 кроссоверов. Определить, попадает ли Ваш автомобиль  под отзывную компанию,  можно по VIN-коду Механики авторизованных сервисных центров Ford бесплатно для автовладельцев заменят бракованные рычаги регулировки схождения задних колес на новые, надлежащего качества.

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