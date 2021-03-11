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11 мар 2021

В Ford перестали продавать экологичный Mustang

В Ford перестали продавать экологичный Mustang
Автор фото: фирма-производитель

В Европе перестали продавать «Мустанги» с турбомотором EcoBoost. Теперь в старом свете продаются только «православные» машины с двигателем V8

Почему производитель решил пойти именно таким путем, особенно в Европе, где главенствуют экологические стандарты?  Все решил клиент! Как оказалось, автомобиль с турбомотором оказался никому не нужен – доля продаж подобных автомобилей  была крайне низка (около 10 процентов от всего объема).

Хорошо, что в мыслях людей Muscle-кары и Mustang в частности, остаются машинами с мощными атмосферными двигателями.  Любопытно, но в Америке будут продаваться обе версии -  там спрос делится ровно пополам – часть выбирает правильные «Мустанги», а другая – экологичные.

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