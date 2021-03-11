В Ford перестали продавать экологичный Mustang

В Европе перестали продавать «Мустанги» с турбомотором EcoBoost. Теперь в старом свете продаются только «православные» машины с двигателем V8

Почему производитель решил пойти именно таким путем, особенно в Европе, где главенствуют экологические стандарты? Все решил клиент! Как оказалось, автомобиль с турбомотором оказался никому не нужен – доля продаж подобных автомобилей была крайне низка (около 10 процентов от всего объема).

Хорошо, что в мыслях людей Muscle-кары и Mustang в частности, остаются машинами с мощными атмосферными двигателями. Любопытно, но в Америке будут продаваться обе версии - там спрос делится ровно пополам – часть выбирает правильные «Мустанги», а другая – экологичные.