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19 апр 2024

В Shelby переделали Ford Mustang в 830-сильный Super Snake

В Shelby переделали Ford Mustang в 830-сильный Super Snake
Автор фото: фирма-производитель

Компания Shelby основательно переработала Ford Mustang и назвала данную модификацию Super Snake. Автомобиль получил более спортивную внешность и модернизированный силовой агрегат

Shelby Super Snake предложен со стандартным 5,0-литровым V8 Coyote мощностью 480 л.с. или с наддувом Whipple, увеличивающий мощность агрегата до 830 л.с. Также автомобилю перенастроили подвеску и значительно доработали кузов как для купе, так и кабриолета.

Super Snake получил алюминиевый капот, карбоновые бампера с решеткой радиатора, а также антикрыло для версии купе (у версии с открытым верхом на крышке багажника - “утиный хвост”). Колесные диски - 20-дюймовые из магниевого сплава. Отделка интерьера выполнена в фирменном стиле Shelby. На сиденьях появилась специальная вышивка с надписью бренда, колпачок рычага КПП в виде мячика, а также памятная табличка. К слову, всего планируется собрать 250 таких экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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