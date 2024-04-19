В Shelby переделали Ford Mustang в 830-сильный Super Snake

Компания Shelby основательно переработала Ford Mustang и назвала данную модификацию Super Snake. Автомобиль получил более спортивную внешность и модернизированный силовой агрегат

Shelby Super Snake предложен со стандартным 5,0-литровым V8 Coyote мощностью 480 л.с. или с наддувом Whipple, увеличивающий мощность агрегата до 830 л.с. Также автомобилю перенастроили подвеску и значительно доработали кузов как для купе, так и кабриолета.

Super Snake получил алюминиевый капот, карбоновые бампера с решеткой радиатора, а также антикрыло для версии купе (у версии с открытым верхом на крышке багажника - “утиный хвост”). Колесные диски - 20-дюймовые из магниевого сплава. Отделка интерьера выполнена в фирменном стиле Shelby. На сиденьях появилась специальная вышивка с надписью бренда, колпачок рычага КПП в виде мячика, а также памятная табличка. К слову, всего планируется собрать 250 таких экземпляров.